شاب ينتحر حرقاً شرقي بغداد

2022/02/18 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب بحرق نفسه، شرقي بغداد.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "المدعو (و.ع) تولد 1990 اقدم على الانتحار بحرق نفسه مستخدما مادة البنزين داخل منزله ضمن مدينة الصدر".

وتسجل بغداد والمحافظات العراقية حالات انتحار بشكل مستمرة، وخاصة بالفترة الأخيرة.

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