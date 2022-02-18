2022/02/18 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، نتائج الممتحنين للصف السادس الابتدائي الخارجيون.

وقال إعلام التربية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة التربية تعلن نتائج الممتحنين للصف السادس الابتدائي الخارجيون الامتحانات التمهيدية للعام 2021-2022 من خلال الرابط الإلكتروني".

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