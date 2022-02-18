بعد مقترحات الصدر.. انخفاض سعر صرف الدولار في العراق- عاجل

2022/02/18 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفاضا، في تعاملات، اليوم الجمعة، في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد والمحافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 146.500 لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع بلغ 147.500 دينار لكل 100 دولار.

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