اكثر من عام على فتح “عرعر”.. التطلعات السورية لجعل العراق “ترانزيت” مازالت معلقة

2022/02/18 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر اكثر من عام على افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية، ومازالت هناك تطلعات سورية لم تتحقق منذ ذلك الحين بالرغم من الترقب السوري الشديد الذي كان ينتظر افتتاح منفذ عرعر، لتكون نقطة الشروع نحو افتتاح المنافذ السورية مع العراق الذي ترغب سوريا بأن يكون معبرًا وخط وصل بين سوريا والسعودية لمرور البضائع.

وفي تشرين الثاني عام 2020، كان الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي، يتقرب بشدة افتتاح منفذ عرعر الذي افتتح بالفعل بذات الشهر من العام 2020، معتبرين ان افتتاح المعبر السعودي العراقي وتأمين الطرقات الواصلة بين المعبر والحدود السورية سينشط حركة نقل البضائع والشاحنات بين دمشق والدول الخليجية.

الا انه حتى الان لم يتم افتتاح المنافذ بين العراق وسوريا، حيث بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة مع نائب رئيس مجلس الشعب السوري محمد العجلاني، سبل إعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية.

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، العجلاني، يوم الجمعة، على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.

وبحث الحلبوسي والعجلاني، وفقاً للبيان “التعاون بفتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والبدء بخطوات عملية وإزالة العقبات من كلا الجانبين لإعادة الحياة إلى المنافذ الحدودية”.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان، الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، والتعاون البرلماني بين البلدين من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين.

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