2022/02/18 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة /المعلومة/، أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاوية محملة بأجهزة اتصالات ومنظومة كاميرات مراقبة حرارية وهاردات للخزن وشاشات عرض مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت […]

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