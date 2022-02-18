الموقف الوبائي مستقر عن 12%.. متى تتجه الموجة تنازليًا؟

2022/02/18 | 17:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 2326 اصابة جديدة باجراء 18685 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، لتكون بذلك نسبة الاصابة مستقرة عند 12% منذ ايام بعد ان وصلت للذورة عند نسبة اصابة بلغت 25%، فيما تترقب الاوساط الصخة لانخفاض نسبة الاصابة لحين انتهاء الموجة.

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