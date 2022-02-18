احتمال ظهور متحورات وموجات جديدة من فيروس كورونا

2022/02/18 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة، انحسار الموجة الرابعة من جائحة كورونا في العراق، مشيرة الى أن ظهور متحورات وموجات جديدة احتمال قائم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ان على المواطن ان لا يقلل من التزاماته الوقائية، مؤكداً أن خطر ظهور موجات وبائية جديدة ومتحورات أخرى للفيروس لا يزال قائماً، وأشار الى أن الإقبال على الجرعة التعزيزية دون المستوى المطلوب، داعياً الى ضرورة تلقي الجرعة الثالثة كونها مهمة وتحقق حماية عالية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

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