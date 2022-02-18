العيسى: خضوع مشاريع المحافظة الى المحاصصة ونفوذ الاحزاب

2022/02/18 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب نورس العيسى، عن خضوع مشاريع المحافظة الى المحاصصة ونفوذ الاحزاب.

وقالت العيسى ان مشاريع ديالى الخدمية لا توزع بعدالة وانصاف بين الوحدات الادارية وهي خاضعة للمحاصصة ونفوذ الأحزاب، مضيفة ان قضاء الخالص ونواحيه يعاني من نقص خدمي كبير واهمال مستمر منذ عقود عدة رغم انها قدمت الاف الشهداء بسبب الارهاب وتجد في كل اسرة شهيد واثنين وابناءها يعانون البطالة.

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