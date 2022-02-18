دولة القانون تعلق على قرار المحكمة الاتحادية: يجب تنفيذه بـ”القوة”

2022/02/18 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق عضو دولة القانون، فاضل موات، اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن منع اقليم كردستان من تصدير النفط، موضحا انه من واجب الحكومة تنفيذ القانون بـ”القوة”.وقال موات في تصريح خاص لوكالة ايرث نيوز: إن “قرار المحكمة الاتحادية وان كان متأخر يجب ان تلتزم به حكومة اقليم كردستان”.واشار الى ان “من […]

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