الصدر يكشف عن تلقيه تهديدات

2022/02/18 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن تلقيه تهديدات لعزمه تشكيل حكومة "أغلبية" في العراق، مشددا أنه لن "يبيع الوطن لمن خلف الحدود".

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