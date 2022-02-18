الاسبوع المقبل.. استلام نهائي للنفق المغمور ضمن ميناء الفاو

2022/02/18 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة النقل ،اليوم الجمعة، عن الاستلام الاولي لحوض النفق المغمور (ضمن مشاريع ميناء الفاو) المنفذ من قبل شركة دايو الكورية.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح ان “هذا الحوض يتكون من عشر الواح رئيسية بطول ١٢٥ متر وبعد اكتمالها ستفتح المياه فيها”، معتبرا ان “النفق المغمور من المشاريع المهمة لانه يختصر الطريق للمرور من ميناء الفاو الى الطريق السريع ومن ثم الى بغداد “.

واضاف ان “مطلع الاسبوع القادم سيكون الاستلام النهائي لحوض النفق المغمور”.

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