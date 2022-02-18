العراق يتربع على عرش “التوريد الرئيسي للنفط” إلى الهند

2022/02/18 | 17:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شكلت صادرات النفط العراقي إلى الهند ثلث إمدادات هذا البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في قارة آسيا خلال كانون الثاني الماضي، فيما تأتي هذه النسبة المرتفعة وتوسع النفط العراقي في السوق الهندي، بالتزامن مع تراجع نسبي للنفط العراق في السوق الصيني الذي بدأ النفط الروسي والسعودي يسيطر عليه.

وحسب بيانات نقلتها رويترز، عن مصادر في قطاعي النفط والشحن، فإن الهند قد استوردت من العراق في يناير/ كانون الثاني الماضي 1.3 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن تلك الكمية تعد أعلى مستوى وصلت له الواردات الهندية من العراق في 29 شهرا، وهي تمثل تقريبا ثلث الإمدادات إلى الهند.

وقد زادت مصفاتان هنديتان تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق، وهو ما سيزيد من أهمية العراق كمورد رئيسي للنفط إلى الهند هذا العام.

ووفقا لزيادة الصادرات العراقية من البترول إلى الهند فقد “زادت حصة أوبك في واردات الهند النفطية إلى 74% من 72.5% في كانون الأول/ ديسمبر و68.6% قبل عام”.

وفيما احتل العراق المركز الأول في صادراته إلى الهند جاءت بعده المملكة العربية السعودية ثم الإمارات ثم الولايات المتحدة ثم نيجيريا.

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