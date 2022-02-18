الأمن الوطني يعتقل أحد أكبر تجار المخدرات في ميسان

2022/02/18 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال تاجر مخدرات في محافظة ميسان.وذكر بيان مقتضب للجهاز تلقته وكالة /المعلومة/، أن “أحد أكبر تجار المخدرات في ميسان بقبضة الأمن الوطني”.انتهى/25

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