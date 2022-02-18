"جوهرة التاج التي فقدت".. إليك أسباب سعي بوتين وراء السيطرة على أوكرانيا

2022/02/18 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع جره أوروبا إلى شفا الحرب، تم اتهام عضو الاستخبارات السوفيتية السابق في الكرملين من قبل الولايات المتحدة بتلفيق ذريعة لغزو أوكرانيا.وبالنسبة لفلاديمير بوتين، فإن مسألة أوكرانيا شخصية، إذ قال لمواطنيه بداية رئاسته إن "زوال الاتحاد السوفيتي كان أكبر كارثة جيوسياسية".

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