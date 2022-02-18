2022/02/18 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الثلاثاء، انخفاضاً كبيراً بوفيات

فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي، فأن

"مختبرات الوزارة سجلت 16 حالة وفاة

جديدة و2326 إصابة اضافة الى 4434 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض كبير بوفيات كورونا وارتفاع طفيف بالاصابات اليومية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض كبير بوفيات كورونا وارتفاع طفيف بالاصابات اليومية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).