5 أشياء سيفعلها باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد

2022/02/18 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 24: Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain looks on during the UEFA Champions League group A match between Manchester City and Paris Saint-Germain at Etihad Stadium on November 24, 2021 in Manchester, England.



(Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

يس عراق: متابعة

ما زال باريس سان جيرمان لم يفقد الأمل في مسألة تجديد عقد كيليان مبابي الذي سينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، رغم أن معظم المصادر تؤكد اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد بصفقة مجانية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتألق كيليان مبابي ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز هدفاً قاتلاً بمجهود فردي، وقاد فريقه باريس لتحقيق الفوز بهدف نظيف.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريراً تؤكد خلاله أن النادي الباريسي ما زال لم يرفع الراية البيضاء فيما يتعلق بمستقبل مبابي، وسيعمل خلال الفترة القادمة على وضع خطة لإقناعه بالتجديد.

انتشرت تقارير في الساعات الماضية تقارير تدعي تقديم باريس عرضاً جديداً للتوقيع مع مبابي، براتب أسبوعي يصل إلى مليون يورو، لكن النادي الباريسي كان حريصاً على نفي هذه الشائعات، وذلك لإدراكه أن اللاعب لا يفكر بهذه الأمور الآن لأنه يصب تركيزه على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق النجاح بشكل عام هذا الموسم، من أجل إرضاء الجماهير الباريسية.

منحه دور القيادة في باريس

يتوجب على باريس أيضاً أن يبني المشروع الجديد حول كيليان مبابي بشكل كامل، وهذا شرط أساسي لكي يحافظ النادي على بعض الأمل في مسألة التجديد.



لأن اللاعب سيحصل على هذا الدور بشكل مطلق في حال انتقاله إلى ريال مدريد.



بينما لن تكون مهمة ماوريسيو بوتشيتينو سهلة بمنحه هذه الامتيازات في ظل وجود ليونيل ميسي ونيمار.

فرض النظام داخل باريس

من الأمور المهمة أيضاً أن كيليان مبابي غير معجب بحالة الفوضى داخل النادي، والصلاحيات الممنوحة للنجوم، لذلك لابد لباريس أن يفرض قوانين صارمة تطبق على جميع اللاعبين، فهذا يعد أمراً مهماً بالنسبة للمهاجم الفرنسي.

خروج مضمون في عام 2023

لكي يقتنع كيليان مبابي بالتجديد، يجب أن يكون العقد قصير الأمد، ويمنحه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2023 لتحقيق حلمه.



كما يعمل النادي الباريسي أيضاً على منحه مكافأة تجديد بقيمة 25 مليون يورو كحافز له على الاستمرار.

صناعة التاريخ في باريس سان جيرمان

يحاول النادي الباريسي الآن إقناع مبابي بأنه قادر على صناعة التاريخ داخل النادي، وليس هناك حاجة لكي يذهب إلى فريق آخر من أجل تحقيق ما يحلم به.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 أشياء سيفعلها باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 أشياء سيفعلها باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بالتجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).