الصدر: كفاكم تهديداً.. لا شرقية ولا غربية وأغلب الشعب يساند حكومة الأغلبية

2022/02/18 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم السكوت على من يهدد الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية.

وقال الصدر في تغريدة غاضبة ابتدأها بـبيت شعري شعبي، ان أصوات الوحوش الكاسرة تتصاعد مرة أخرى لتهديد الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي لا شرقية ولا غربية، وتعهد الصدر بعدم إعادة البلد بيد الفاسدين قائلا ان الوطن لن يباع الى خلف الحدود ولن يتحكم به الإرهاب والفساد مجددا.

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