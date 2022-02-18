النقل: استلام أولي لحوض النفق المغمور من قبل شوكة دايو الكورية

2022/02/18 | 17:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة النقل عن الاستلام الأولي لحوض النفق المغمور (ضمن مشاريع ميناء الفاو) المنفذ من قبل شوكة دايو الكورية.وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذا الحوض يتكون من عشر ألواح رئيسية بطول 125 مترا وبعد اكتمالها ستفتح المياه فيها”.واشار الشبلي الى ان “النفق المغمور […]

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