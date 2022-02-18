2022/02/18 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

اعادة سعر صرف الدينار الى ما كان عليه سابقا يتطلب اعتماد سعر ٨٠ دولار للبرميل في موازنة ٢٠٢٢ وصادرات ٣.٣ مليون برميل يوميا لان تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والتشغيل يتطلب بعد اعادة سعر صرف الدينار نحو ٦٠ مليار دولار

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ماسيفعله اعادة سعر الدولار.. نبيل المرسومي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ماسيفعله اعادة سعر الدولار.. نبيل المرسومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).