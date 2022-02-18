عمليات بغداد: القبض على ارهابيين وضبط كدس عتاد

2022/02/18 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال إرهابيين إثنين وضبط كدس من المواد المتفجرة.

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