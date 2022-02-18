نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي “الخارجي”

2022/02/18 | 17:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، نتائج الممتحنين للصف السادس الابتدائي الخارجيين “الامتحانات التمهيدية” للعام الدراسي ٢٠٢١ _ ٢٠٢٢ للمحافظات الآتية.نينوى: اضغط هنا الديوانية: اضغط هنا المثنى: ( خارجيون ) اضغط هنا المثنى: ( خارجيات ) اضغط هنا

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