صافرات الإنذار تدوي في مدينة دونيتسك الأوكرانية بعد إجلاء السُكّان

2022/02/18 | 17:56 - المصدر: وكالة ناس

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إطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم من قبل قوات حكومة كييف.

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