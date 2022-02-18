الصناعة: الشركات الروسية تستعد لتأهيل وانشاء 7 معامـل للزجـاج والسيراميـك فـي الأنبـار

2022/02/18 | 17:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركـة العامـة للزجـاج والحراريـات التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، إستعـدادات إتحـاد الشركـات الروسيـة للمُباشـرة بأعمـال تأهيـل وإنشـاء سبعـة معامـل للزجـاج والسيراميـك فـي محافظة الأنبـار.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز “عن حضور وفد إتحاد الشركات الروسية ( industrial Consulting Agency and Stromizmeritel LLC ) إلى مقر الشركة في قضاء […]

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