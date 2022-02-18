بوتين يدعو أوكرانيا للتفاوض مع الانفصاليين المدعومين من موسكو في دومباس

2022/02/18 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الأوكرانية للتفاوض مع الانفصاليين المدعومين من موسكو، الجمعة، بعد تجديد القصف بين الجانبين على منطقة دومباس المتنازع عليها

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