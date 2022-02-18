عشتار العزاوي تحصد الذهب في بطولة أوروبا

2022/02/18 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حصدت لاعبة الحيوجيتسو العراقية عشتار العزاوي، اليوم الجمعة، الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا المقامة في إيطاليا.وقالت العزاوي لـ”ايرث نيوز” إنه “شاركت في بطولة أوروبا للجيوجيتسو التي شهدت مشاركة العديد من دول العالم، وتمكنت من حصد الميدالية الذهبية اليوم”.وأوضحت أن “هذه البطولة جاءت بعد تعب وجهد كبيرين بعد ابتعادي عن النزالات لمدة […]

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