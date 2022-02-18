نواب يجتمعون بوزير المالية لمناقشة

2022/02/18 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع عدد من اعضاء مجلس النواب بوزير

المالية، لمناقشة اصلاح نظام "الضرائب"

وموازنة 2022.





وقالت النائبة عن اشراقة كانون نفوذ

الموسوي، في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية، انه "تم مناقشة جملة من

القضاي

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