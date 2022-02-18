الشعلان: الديوانية تعاني من إهمال واضح

2022/02/18 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الجمعة، أن المحافظة تعاني من إهمال واضح فيما وجه دعوة إلى الحكومة الاتحادية والبرلمان تخص موازنتها.وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح إن “هناك خطأ في الموازنات لأنها لا تنظر إلى المحافظات باحتياجاتها وإنما بعدد سكان المحافظات، وهذا خلل واضح في التخطيط الاستراتيجي للموازنات العامة”، داعيا […]

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