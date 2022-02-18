لماذا يتآمر الغرب على العرب والمسلمين؟!

2022/02/18 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يكون من الصعب إقناع بعض العرب والمسلمين التخلي عن الاعتقاد الراسخ لديهم بأن العالم ولا سيما الغرب يتآمر عليهم وعلى دولهم.ومع ذلك فإن الأمر يستحق عناء المحاولة.

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