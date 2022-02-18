الديوانية تؤشر خللًا بموازنات المحافظات: تخصيص على عدد النسمات لا على الاحتياج

2022/02/18 | 18:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الجمعة، أن المخافظة تعاني من أهمال واضح، فيما أشر “خللًا” يتعلق بوضع تخصيصات المحافظات في الموازنات وفق عدد النسمات وليس احتياجات المحافظات وبناها التحتية.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “يس عراق”، إن “هناك خطأ في الموازنات لأنها لا تنظر إلى المحافظات باحتياجاتها وإنما بعدد سكان المحافظات، وهذا خلل واضح في التخطيط الاستراتيجي للموازنات العامة”، داعيا “الحكومة الاتحادية الى الدخول إلى عمق الاحتياج وليس إلى عدد السكان”.

وأشار إلى أن “الديوانية تعاني من إهمال واضح قبل 2003 وبعدها”، لافتا إلى أن “هناك الكثير من المشاريع كانت متلكئة قبل 2019، ولكن الآن جميعها تمت إعادة العمل بها وهي لا تعد 10% من احتياج المحافظة”.

وأكد أن “المحافظة بحاجة إلى مشاريع كبيرة، وهناك قرى لم تصلها المياه وأقضية ونواح ليس لديها مجار، إضافة إلى أن هناك الكثير من الشوارع غير مبلّطة”.

ودعا الشعلان “الحكومة والبرلمان إلى إنصاف محافظة الديوانية”، لافتا الى أن “المحافظ يعمل وفقاً للتخصيصات التي تحددها الحكومة في الموازنة”.

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