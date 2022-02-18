الإطار التنسيقي يستعد لإعلان تحالف جديد

2022/02/18 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الجمعة، عن عزم قوى الإطار التنسيقي طرح مبادرة لتشكيل تحالف جديد سينبثق قريباً.

وقال البلداوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي تبنى خلال الفترة الماضية نظرية الفضاء الشامل لجميع القوى السياسية وسبق ان اطلق اكثر من مبادرة وطنية لضم مختلف القوى والكتل والكيانات السياسية لتشكيل حكومة قوية وتوفير الغطاء التشريعي والقانوني بأغلبية وطنية داخل البرلمان"، مشيراً إلى أن "لم يحصل التوافق على هذه المبادرات".

وأضاف، أنه "سيتم طرح مبادرة في وقت قريب لإعلان تحالف يضم قوى الإطار وبعض القوى الوطنية للعمل على بناء دولة قوية في المرحلة المقبلة".

وتابع البلداوي، أن "التحالف كان له وجود خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب عندما تم تقديم اسماء نواب الكتلة الأكبر لرئاسة البرلمان والذي ستنضم له بعض القوى السياسية".

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