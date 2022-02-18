مظهر محمد صالح يطرح مبادرة لعلاج البطالة في العراق

2022/02/18 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

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دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الى معالجة الآثار الجانبية لتغيير سعر الصرف.

وقال صالح، إن الأوان قد آن للسياسة المالية أن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية، مشددا على ضرورة خفض الضرائب الجمركية وبشكل ملموس على المواد الغذائية والدوائية ولوازم الإنتاج المحلي المستوردة وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالطبقات الاجتماعية الفقيرة

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