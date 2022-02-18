ائتلاف المالكي يبدي موقفه من التحركات الأخيرة المتعلقة بسعر الدولار

2022/02/18 | 18:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الجمعة، موقفه من التحركات الأخيرة بشأن سعر صرف الدولار.وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، “كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضرورة معالجة سعر صرف سعر الدولار والاثار المترتبة على الوضع المعيشي للمواطن، وهذا يعطي دلالة واضحة …

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