إزالة هدايا تذكارات

2022/02/18 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امت صالة عرض فنية في لندن بإزالة بعض الهدايا التذكارية المتعلّقة بفينسنت فان غوخ من مركز بيع التذكارات التابع لها، بعدما وُصفت بأنّها "لا تراعي المشاعر"، وأنّها تستخفّ بموضوع الصحة النفسية

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