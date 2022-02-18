بوتين: روسيا وبيلاروس تعملان على تخفيف تداعيات العقوبات الغربية

2022/02/18 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا وبيلاروس تبذلان جهودا مشتركة لتقليل عواقب العقوبات غير المشروعة المفروضة على البلدين.وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقب مفاوضات جرت في موسكو، طالت العلاقات الثنائية، وقضايا دولية ساخنة.وقال بوتين: “في القطاعين الائتماني والمالي، يتم اتخاذ إجراءات مشتركة […]

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