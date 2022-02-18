الصدر والمصارف والتهديدات.. فلاح المشعل

2022/02/18 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب فلاح المشعل:

السيد مقتدى الصدر يرفع درجة التهديد والمواجهة بعد أن تعرض للتهديد بالموت ، كما تكشف تغريدته الأخيرة اليوم !؟وكان الصدر قد دعا يوم أمس الى مراجعة سلوك بعض المؤسسات الحكومية والمصارف الأهلية التي تقوم بتهريب العملة وترفع سعر صرف الدولار وعمليات غسيل الأموال ، مايعني أن الصدر قد بدأ بمحاصرة قوى اللادولة بمواردها اللاشرعية واللاقانونية .

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