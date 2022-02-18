حزب الله: طائرتنا المسيرة نفذت مهمة لمدة 40 دقيقة في فلسطين

2022/02/18 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد “حزب الله” اللبناني أن الطائرة المسيرة التي أقر الجيش الإسرائيلي بفشله في إسقاطها، اليوم الجمعة، تابعة له ونفذت مهمة استطلاعية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.وذكر “حزب الله” في بيان نشرته قناة “المنار”: “بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18 فبراير 2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة “حسّان” داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في […]

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