حفيدة سوسة تلقي محاضرة عن منجز جدها العلمي بالبيت الثقافي البغدادي

2022/02/18 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةألقت الاعلامية سارة الصراف حفيدة عالم الآثار الكبير أحمد سوسة، محاضرة ضمن ندوة نظمها البيت الثقافي البغدادي بشارع المتنبي، اليوم الجمعة، عن منجز جدها العلمي ودوره الحيوي في مجلس الاعمار السابق الذي تأسس عام 1951.وذكرت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع)، التي حضرت الندوة، أن "الصراف تحدثت خلال محاضرتها التي أدارها الشاعر محمد الواضح، عن السيرة العلمية لجدها لإمها عالية"، مشيرة الى أن "الصراف أسهبت في الحديث عن دور جدها الحيوي في مجلس الإعمار السابق ومنجزاته وبحوثه العلمية".وأضافت، أن "جدها عالم الاثار الكبير تمسك بعراقيته، متجاوزا ديانته، ورجح في عمله وسلوكه وفكره الولاء الوطني على الإنتماء الفئوي"، مبينة أن "سوسة عين مساعداً شخصياً في الأمور الفنية لنائب رئيس مجلس الأعمار في فترة الخمسينيات إضافة لوظيفته الأصلية"، مؤكدة أنه "من أوائل أعضاء المجمع العلمي العراقي منذ تأسيسه عام 1946 وبقي عضواً عاملاً فيه حتى وفاته".وأشارت الصراف، الى أن "العالم سوسة اهتم بمباحث حضارية قديمة، ومنها تاريخ العراق الحضاري، وكتب عن نظم القنوات المائية والسدود في الحضارات القديمة"، منوهة بأن "مؤلفات العلامة الاثري الكبير تربو على الخمسين كتاباً وتقريراً فنياً وأطلساً، فضلا عن اكثر من 116 مقالاً وبحثاً نشرت في الصحف والمجلات العلمية، وتوزعت تلك الكتابات بين حقول الري والهندسة والزراعة والجغرافية والتاريخ والحضارة".

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