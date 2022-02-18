غداً.. خمس مباريات في انطلاق الجولة (22) من دوري الكرة الممتاز

2022/02/18 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..تنطلقُ، غداً السبت، منافساتُ الجولة (22) من مسابقةِ دوري الكرةِ الممتاز للموسم الحالي، بإقامةِ خمسِ مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ففي ملعبِ التاجي بالعاصمةِ بغداد يستضيفُ فريق الكهرباء فريقَ النجف في اللقاء الذي يجري في تمامِ الساعة الثانيةِ ظهراً، وهو التوقيت نفسه الذي تقامُ فيه ثلاثُ مباريات أخرى، إذ يتقابلُ فريق […]

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