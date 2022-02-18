وزير المالية يرد برسالة “غاضبة” على الكاظمي: أرفض “استدعائي” والعملية برمتها غير مقبولة 

2022/02/18 | 18:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الجمعة، رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن سعر صرف الدولار، فيما شدد على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وإدارة الدولة من خلال التغريدات.وقال علاوي، في رسالته اطلعت عليها وكالة ايرث […]

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