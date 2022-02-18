2022/02/18 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد المدافع الدولي الإنجليزي، هاري ماغواير، على التكهنات التي أثيرت مؤخرا حول وجود نزاع بينه وبين زميله كريستيانو رونالدو، للسيطرة على غرف خلع الملابس في اليونايتد.وتحدثت صحيفة “ميرور” في وقت سابق، عن وجود صراع بين ماغواير ورونالدو، لفرض شخصية القائد في “ملعب أولد ترافورد”، بسبب التأثير الكبير للنجم البرتغالي في غرف خلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماغواير يرد على أنباء نزاعه مع رونالدو first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماغواير يرد على أنباء نزاعه مع رونالدو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماغواير يرد على أنباء نزاعه مع رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).