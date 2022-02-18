الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية

2022/02/18 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نقلت مصادر صحفية عن رويترز، الجمعة، سماع دوي هائل وسط العاصمة اللبنانية بيروت

قناة "ناس" على تلكرام..



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ووفقا للمصادر فإن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق سماء العاصمة بيروت.

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