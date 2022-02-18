الشركات الروسية تباشر باعادة تشغيل معامل زجاج الرمادي

2022/02/18 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، عن مباشرة اتحاد الشركات الروسية لتشغيل معامل الزجاج في مدينة الرمادي .وقال الطرموز في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” اتحاد الشركات الروسية باشر بعمليات اعادة اعمار وتأهيل معامل الزجاج في مدينة الرمادي، تمهيدا لإعادته الى الخدمة بعد توقفها عن العمل […]

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