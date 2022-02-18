2022/02/18 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن إطلاق طائرة مسيرة نحو الأراضي الإسرائيلية مؤكدا أن "الدرون" عادت بسلام إلى لبنان وهو ما أعلنه أيضا الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الجمعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق "درون" نحو إسرائيل.. وتحليق كثيف لمقاتلات في سماء بيروت) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله يعلن مسؤوليته عن إطلاق "درون" نحو إسرائيل.. وتحليق كثيف لمقاتلات في سماء بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).