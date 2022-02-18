2022/02/18 | 19:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ من التطورات الأخيرة في دونباس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/18 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ من التطورات الأخيرة في دونباس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الروسية: نشعر بقلق بالغ من التطورات الأخيرة في دونباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).