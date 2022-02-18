2022/02/18 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ست عشرة حالة وفاة وألفين وثلاث مئة وست وعشرين إصابة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق خلال أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة وعشرين ألفا وثماني مئة وأربعين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين ومئتين وثمانية وثمانين ألفا وسبع مئة وسبع وسبعين إصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقفية تسجل 16 وفاة و2326 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقفية تسجل 16 وفاة و2326 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).