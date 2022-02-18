بلينكن يتهم روسيا باختلاق استفزازات كاذبة لغزو أوكرانيا

2022/02/18 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن القصف في شرق أوكرانيا في الساعات الثماني والأربعين الماضية هو جزء من جهود روسية لاختلاق استفزازات كاذبة لتبرير مزيد من العدوان ضد الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال بلينكن أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إن ما حصل في الساعات ال24 الى ال48 الماضية هو جزء من سيناريو موجود لاختلاق استفزازات كاذبة، ثم الرد على تلك الاستفزازات، وفي نهاية الأمر تنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا.

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