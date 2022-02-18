الرئيس الروسي بوتين: أرى تدهورا للوضع في شرق أوكرانيا

2022/02/18 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في شرق أوكرانيا يتراجع، في وقت تتهمه دول الغرب بالتخطيط لهجوم وشيك على هذا البلد.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في موسكو، إنه يرى في الوقت الحاضر تدهورا للوضع في شرق أوكرانيا.

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