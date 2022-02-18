وزير المالية يرد على الكاظمي: ارفض استدعائي من قبل الزاملي.. والعملية برمتها غير مقبولة 

2022/02/18 | 19:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الجمعة، رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن سعر صرف الدولار، فيما شدد على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، وإدارة الدولة من خلال التغريدات.وقال علاوي، في رسالته، والتي تضمنت 21 […]

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