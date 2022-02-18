الشرطة الاتحادية تدمر 32 صاروخ كاتيوشا في سامراء

2022/02/18 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، تدمير 32 صاروخ كاتيوشا في سامراء.وذكر بيان للشرطة الاتحادية تلقته وكالة /المعلومة/، أن “قوات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الارهابية”.وأضاف البيان أن “قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة، نفذت عملية أمنية لتطهير جزيرة مكيشيفة شمال سامراء من مخلفات […]

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