العمل توجه دعوة إلى المحافظات تتعلق بالأكشاك العصرية

2022/02/18 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجدعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، المحافظات إلى تخصيص أراض في مناطق اقتصادية لإنشاء أكشاك عصرية.وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الاكشاك العصرية التي عملت على انشائها في بغداد وبعض المحافظات تهدف الى تحسين الواقع المعيشي لقطاع الشباب".وأضاف أن "الوزارة عملت على انشاء الاكشاك العصرية في عدد من المحافظات، منها كربلاء المقدسة والانبار وذي قار وصلاح الدين وديالى اضافة الى العاصمة بغداد". وتابع أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى دائما لتحسين الواقع المعيشي للشباب"، داعيا في الوقت نفسه "المحافظات التي لم تخصص أراضي لانشاء الاكشاك، الى تخصيص أراض في مناطق اقتصادية مهمة لغرض انشاء اكشاك عصرية".

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